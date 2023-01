Hückeswagen ist Pilotkommune Erstes Familienbüro des Kreises in Wiehagen?

Das erste Familienbüro des Kreisjugendamtes soll also in Hückeswagen eröffnet werden, die nächsten beiden dann in Bergneustadt und Morsbach. Am Ende des Prozesses soll es die Büros in allen neun Städten und Gemeinden geben, die dem Kreisjugendamt angeschlossen sind. Gesucht werden nun drei Träger, die die Familienbüros für den Kreis betreiben. Der für Hückeswagen ausgesuchte Träger soll später auch für die Büros in Lindlar und Marienheide zuständig sein, also quasi den Kreisnorden abdecken. Die Nachbarstädte Radevormwald und Wipperfürth haben, wie Gummersbach und Wiehl, eigene Jugendämter, bleiben bei dem Projekt also außen vor.