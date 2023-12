Weihnachten in Hückeswagen Wenn Kinder ohne die Familie feiern müssen

Eine Bewohnerin der Kompass-Gruppe ist die zwölfjährige Lisa (Name geändert) aus Wermelskirchen. Das Mädchen lebt seit dem 2. September 2022 dort. „Es hat zu Hause eine schwierige Situation zwischen meinen Eltern gegeben, deswegen wurden meine 14-jährige Schwester und ich dort herausgenommen“, erzählt Lisa. Anfangs sei es nicht so ganz einfach gewesen, aus dem gewohnten Zuhause weggehen zu müssen und komplett woanders einzuziehen. „Aber zum Glück war es so, dass sowohl die anderen Kinder, aber auch die Betreuer sehr freundlich zu mir waren. Das hat es leichter gemacht“, versichert die Zwölfjährige. Zunächst lebten die beiden Schwestern in einer Wohngruppe, was letztlich nicht so gut geklappt hatte. Obwohl die beiden „die besten Schwestern überhaupt sind“, wie Lisa mit strahlenden Augen versichert.