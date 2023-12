Hückeswagenerinnen zeigen Herz für „Mütter in Not“ Mutter-Tochter-Team sorgt für ein „Weihnachtswunder“

Dazu kamen dann noch gut 480 Euro aus dem Verkauf von Waffeln an Emmas Schule, der Grundschule Wiehagen. „Sie besucht dort die erste Klasse. Und die Schule macht immer einen solchen Waffelverkauf, dessen Erlös dann gespendet wird“, sagt Nathalie Springmann. Insgesamt kamen so 1192 Euro zusammen, die Mutter und Tochter jetzt in Düsseldorf im Rahmen der WDR 2-Aktion „Weihnachtswunder“ an die Aktion „Deutschland Hilft“ übergeben haben. „Das Motto der Spendenaktion lautet: Mütter in Not. Ich habe das Emma auch erklärt. Sie weiß, dass es andere Menschen auf der Welt gibt, denen es nicht so gut geht“, betont die Mutter.