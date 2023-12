Barrierefreier Zugang Spielplatz Memeler Platz für 380.000 Euro saniert

Die Neugestaltung des Spielplatzes Memeler Platz wurde ganz auf den Namen seines Standorts ausgerichtet. So ist zum Beispiel das neue Kletterspielgerät in den Farben Gelb und Rot gehalten, die auch im Wappen von Klaipeda enthalten sind, der Stadt in Litauen, bei der die Memel in die Ostsee mündet. Bis zum Zweiten Weltkrieg hieß die Stadt, damals zu Deutschland zugehörig, ebenfalls „Memel“.