Bürgerbad in Hückeswagen Eine Entscheidung für Jahrzehnte

Die nächsten Wochen werden spannend und diskussionsreich, müssen sich die Parteien doch zunächst einmal intern auf einen Favoriten einigen. Dafür muss die 102 Seiten starke Machbarkeitsstudie eingehend studiert und müssen noch viele offene Fragen geklärt werden. Erst wenn das geschehen ist, kann der Rat eine Entscheidung treffen. Bis zu seiner nächsten Sitzung am 18. April ist der Zeitraum mit Sicherheit zu kurz. Und ob der Beschluss am 6. Juni getroffen werden kann, ist auch nicht wirklich sicher. Möglich wäre die Entscheidung in der Ratssitzung am 26. September. Dann würden sich jeweils eineinhalb Jahre Planungen und Genehmigungen sowie Bauarbeiten anschließen. Hieße: Im Sommer/Herbst 2026 hätte Hückeswagen wieder ein nutzbares Hallenbad – fast sechs Jahre nach der Schließung im November 2020 aufgrund des Lockdowns.