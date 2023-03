Ehrung durch das Deutsche Rote Kreuz Hückeswagener Blutspender sind spitze

Wie wichtig es ist, ausreichend Blutkonserven zur Verfügung zu haben, will man nie am eigenen Leib erfahren müssen – wenn man etwa erkrankt oder Opfer eines Verkehrsunfalls wird. Um die Patienten dann vernünftig versorgen zu können – oder im schlimmsten Fall sogar Leben retten zu können –, müssen jedoch genügend Blutkonserven vorrätig sein. Die Menschen im Oberbergischen Kreis sind im Bereich des DRK-Blutenspendedienstes West schon seit vielen Jahren Spitzenreiter. In einem Bereich, in dem die Spendenbereitschaft über einen längeren Zeitraum insgesamt rückläufig ist, sind die Oberberger eine Art Fels in der Brandung. Darunter besonders die Hückeswagener. Das machte Jörg Harte, beim Blutspendedienst West für Oberberg zuständig, am Donnerstagabend bei der ersten Ehrung seit 2019 im Hotel Kniep deutlich. Wegen Corona hatte die traditionelle Ehrung der Blutspender in den vergangenen Jahren ausfallen müssen.