Kultur im Oberbergischen Kreis Klassik-Open-Air auf Schloss Homburg

In diesem Jahr wird erstmalig ein Skyliner über dem Zuschauerraum aufgebaut sein und in Teilen einen Sonnen- als auch Regenschutz bieten. Vor und nach dem Konzert sowie in der Pause steht ein gastronomisches Angebot zur Verfügung. Da die Parkmöglichkeiten am Schloss begrenzt sind, gibt es einen kostenlosen Shuttleservice ab der Berufsgenossenschaft, Bitzenweg 15, in Nümbrecht.