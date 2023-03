Naturschutz im Oberbergischen Kreis So legt man einen naturnahen Garten an

Der Oberbergische Kreis unterstützt die Artenvielfalt vor der eigenen Haustür. Die Broschüre „Es blüht und summt in Oberberg!“ möchte dazu anregen, nachhaltig und mit Mehrwert zu gärtnern. Das Heft vermittelt anschaulich, wie ein naturnaher Garten entsteht, der unter anderem wertvollen Lebensraum und Nahrung für Insekten, Singvögel und (Wild-)Pflanzen bietet und gleichzeitig auch gute Ernte einbringen kann. Wer etwas handwerkliches Geschick besitzt, kann so den eigenen Garten in ein grünes Kleinod verwandeln. Davon profitieren auch die heimische Natur und deren Tierwelt, heißt es in einer Pressemitteilung.