„Nacht der Unternehmen“ in Hückeswagen Werben um Azubis und Fachkräfte

Die Besucher sollen an diesem Tag einen Einblick in die Betriebe und den Arbeitsalltag am Ort erhalten – so können etwa Kinder sehen, wo ihr Vater oder ihre Mutter arbeitet. „Bei der ,Nacht der Unternehmen‘ wird es die einmalige Möglichkeit geben, die Firmengelände zu besichtigen und einen Einblick in die Produktionsprozesse und den Arbeitsalltag zu bekommen“, versichert der Bürgermeister. Gleichzeitig können sich Interessierte in dem Unternehmen umschauen, wo sie später vielleicht einmal arbeiten oder eine Ausbildung beginnen. „Dort wird jungen und mittelalten Menschen aufgezeigt, welche Möglichkeiten sie hätten“, sagt Persian. An diesem Tag könnten sie erste Gespräche führen für ein Praktikum, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.