Schulausschuss in Hückeswagen Planer: Schulen der Schloss-Stadt sind „weitgehend stabil“

Die Zahl der Einwohner geht in Hückeswagen schon seit Jahren ganz leicht zurück – und das wird Prognosen zufolge in den nächsten Jahren auch so bleiben. Auf die Zahl der Schulkinder wird das jedoch so gut wie keinen Einfluss haben und damit auch nicht auf die Schullandschaft in der Stadt. Die Situation der Grundschulen sei mittel- und langfristig sehr stabil, die der weiterführenden Schulen „weitgehend stabil“: Dieses Fazit zog Jürgen Thomaßen jetzt in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses diese Woche in der Löwen-Grundschule.