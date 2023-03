2. Hückeswagener Gelenktag Wann ein künstliches Kniegelenk sinnvoll ist

Über die Möglichkeit einer Teilprothese am Kniegelenk, die sogenannte Schlittenprothese, informierte Sektionsleiter Arndt Düsing. Und wie dann eine „perfekte Endoprothese“ am Kniegelenk aussehe, zeigte Oberarzt Patrick Lahmer auf, während Chefarzt Goost selbst in seinem Vortrag darauf einging, was der Patient machen kann, wenn es sich um eine „schwierige Endoprothese“ handelte. Deutlich wurde im Verlauf des späten Nachmittags, dass die Möglichkeiten, die Bewegung zu erhalten – sei es durch konservative Behandlung oder durch Operationen und Prothesen – mittlerweile sehr vielfältig sind.