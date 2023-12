Weihnachtsmarkt in Hückeswagen Hüttenzauber-Zeit bei Schmuddelwetter

„Das Schönste ist für mich, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen – was natürlich am Samstag nicht so gut funktioniert hatte. Da sind die meisten nur schnell vorbeigehastet“, sagte etwa Sandra Ihmig, die unterhalb der Pauluskirche ihren Stand aufgemacht hatte, um über das vergangene Jahr erstellte Weihnachtsdekorationen zu verkaufen. „Ich habe damit angefangen, weil es mir schlicht Spaß gemacht hatte – und irgendwann waren es so viele Artikel, dass ich mit meinem Mann beschlossen habe, auf die Weihnachtsmärkte in Lindlar und Hückeswagen zu gehen“, sagte die Wipperfürtherin. Neben dem Weihnachtsbaum am Schlossplatz hatte Andreas Kölsch mit seiner „Herstellerey“ seinen Stand aufgebaut. „Ich finde es herrlich! Das schlechte Wetter macht mir nix – getreu dem Motto von Karl Valentin: Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch“, sagte er lachend. Ihn habe besonders beeindruckt, dass am Samstagabend die Feuershow trotz Regens so gut angekommen sei. „Wir wollen junge Menschen in die Stadt locken – dafür braucht es solche Angebote“, sagte Andreas Kölsch.