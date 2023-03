Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Neue Ausstellung „sichtweisen“ eröffnet

„Ich bin in Bamberg geboren und aufgewachsen“, berichtete er. „Dort habe ich mit meinem Vater die ersten Bilder auf eine Schiefertafel gekratzt.“ Seine erste Ausstellung hatte Graumann in den 1960er Jahren in Bamberg. Die meiste Zeit habe er gezeichnet, als er aber 2011 in den Ruhestand gegangen sei, habe er begonnen, mit Tempera-Farben zu malen. „Zu Beginn mit dem Pinsel, aber später mit den Händen. Ich stelle ein Bild in einem Arbeitsgang fertig – das heißt, es ist eine relativ schnelle Technik“, erläuterte er. Das sei aber in seinen Augen kein Kriterium für Kunst. „Es kommt nicht darauf an, wie schnell man mit einem Bild fertig ist“, betonte der Künstler.