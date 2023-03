Thema Machbarkeitsstudie Mindestens drei Jahre für neues Schwimmbad

Auch die Badewassertechnik ist teilweise nicht mehr zeitgemäß, wie die Beckenhydraulik im Mehrzweck- und Kinderbecken, die so gar nicht mehr zulässig ist. Der Filter für das Schwimmbecken ist „hoffnungslos unterdimensioniert“ (Duzia). Zudem fehlt im Mehrzweckbecken ein Schwallwasserbehälter, was unter Umständen lebensgefährlich sein kann. „Denn geraten zum Beispiel Haare in die Ansaugung, könnte man unter Wasser gezogen werden und ertrinken“, erläuterte Schaper. Das Gleiche gelte für die großen Pumpen, die einen Schwimmer ansaugen und im schlimmsten Fall an den Beckenrand regelrecht festkleben würde.