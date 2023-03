Fachpersonal fehlt auch in Hückeswagen Offene Ganztagsschule in schwerer Krise

Betroffen sind beide Grundschulen in Hückeswagen an der Blumenstraße und im Brunsbachtal beziehungsweise die Eltern, deren Kinder sie besuchen. Erstmals haben Familien auf der Suche nach einem OGS-Platz für ihre Kinder in diesem Jahr in größerem Umfang Absagen von der Stadtverwaltung bekommen: 22 Kinder sind trotz neuer vierter Gruppe an der Löwen-Grundschule abgelehnt worden, elf an der Grundschule in Wiehagen. Damit sind enorme Probleme verbunden: für berufstätige Alleinerziehende sowieso, aber auch für Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind – und es nicht zuletzt für ein auskömmliches Familieneinkommen auch sein müssen.