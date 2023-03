Goldhochzeit in Hückeswagen Gefunkt hatte es auf der Kirmes

Dass Karl-Heinz Zilken, der im sächsischen Canitz im Kreis Riesa geboren wurde und mit neun Geschwistern aufgewachsen ist, überhaupt nach Hückeswagen kam, ist vor allem seiner Mutter zu verdanken. „Wir sind aus Sachsen geflüchtet, waren im Grenzdurchgangslager Friedland und später im Flüchtlingslager Wipperfürth. Als meine Mutter das Schloss in Hückeswagen gesehen hat, hat sie beschlossen, hier wohnen zu wollen“, erzählt der 73-Jährige. Seine Ehefrau Waltraud, geborene Thurat, die in Hückeswagen aufgewachsen ist, lernte er auf der Frühjahrskirmes auf Biegs Platz kennen. „Wir haben uns öfter gesehen, weil wir in einer Clique waren“, erinnert sich die 69-Jährige. Wer letztendlich den ersten Schritt zu einer festen Partnerschaft gewagt hatte, kann heute keiner mehr so genau sagen. „Es hat sich einfach so ergeben“, sagt der Jubilar und lacht. Ein gemeinsames Hobby war das Tanzen in den Gaststätten Schnabelsmühle und Wupperschenke. „Wir haben oft und gerne getanzt“, erinnert sich das Ehepaar.