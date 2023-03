Leon Stank unterliegt bei Wahl im Grünen-Kreisverband Kein Kreissprecher, aber Vorstandsmitglied

Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung hatten am vergangenen Freitag im Lindenforum Gummersbach eine ganze Reihe von Personalentscheidungen zu treffen. Im vergangenen Sommer hatte die grüne Bundestagsabgeordnete Sabine Grützmacher ihr Sprecherinnenamt an Bernadette Reinery-Hausmann aus Morsbach übergeben. Diesen Schritt hat nun auch der in den Landtag gewählte bisherige Kreissprecher Marc Zimmermann vollzogen. Die Kreisgrünen bestätigten Reinery-Hausmann und wählten Dr. Julian Münster aus der Wiehler Ortschaft Oberbantenberg zu ihrem neuen Sprecher. Die Versammlung hatte nach einem Grußwort des Landesvorsitzenden Tim Achtermeier über eine Liveschaltung zu Beginn eine Schweigeminute für das am selben Tag verstorbene Vorstandsmitglied Dr. Michael Pehlke aus Wipperfürth eingelegt. Außerdem im Kreisvorstand sind nun neben dem wiedergewählten Kassierer Konrad Gerards aus Gummersbach als Beisitzende auch Philippe Bergmann aus Nümbrecht, Barbara Romanowski aus Waldbröl, Sabine Grützmacher (MdB) aus Gummersbach und Marc Zimmermann (MdL) aus Wiehl.