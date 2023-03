Schulen und Kindergärten in Radevormwald Viel Resonanz auf Apotheken-Osteraktion

Die einzige Vorgabe lautete, die Beutel mit österlichen Motiven zu gestalten. Herausgekommen sind freundliche Häschen, gezeichnet, geklebt oder gestempelt, sogar zusammengestellt aus Hand- und Fußabdrücken oder leuchtend gelbe Osterglocken, die mit Gabelabdrücken geformt wurden. „Es ist wirklich toll zu sehen, mit wie viel Liebe und Kreativität die Kinder ihre Beutel gestaltet haben“, sagt die Inhaberin. Für die Apothekerin sei es eine große Freude, die Beutel einige Tage an Wäscheleinen in ihrer Apotheke hängen zu haben und sich an den bunten Kunstwerken zu erfreuen. Für die Kinder selbst ist diese Art der Ausstellung auch eine besondere Wertschätzung. Am meisten aber freuen sich die Mini-Künstler auf die Überraschungen. „Ein Kind hat bei der Abgabe des Beutels gesagt, dass wir die Tasche doch bitte nicht so hoch hängen sollen, damit der Osterhase da auch gut rankommt, um ihn zu füllen“, erzählt Schmitz.