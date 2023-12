Wochenende in Radevormwald Weihnachtsmarkt startet mit dem Nikolaus

Ein wenig verunsichert wirkte er schon, der dreijährige Theo, als er Auge in Auge mit dem Nikolaus stand. Doch der heilige Mann meinte es gut mit den Besuchern, die sich am Freitagnachmittag zum Start des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz eingetroffen hatten. Die Nikolaus-Aktion der Jungen Union gehört schon zu den festen Traditionen der Veranstaltung, die nun bis einschließlich Sonntag Besucher in die Innenstadt locken wird. Das Wetter soll laut den aktuellen Vorhersage trocken werden, das dürfte die Organisatoren schon einmal beruhigen. Übrigens: Hinter dem Nikolaus-Bart verbarg sich in diesem Jahr Dejan Vujinovic, der Fraktionschef der CDU. In der Bildmitte: JU-Mitglied Moritz Fuchs. Text: s-g/Foto: Jürgen Moll