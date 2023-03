Religionen in Radevormwald Ein Appell für gegenseitigen Respekt

Info

Wochen gegen Rassismus Die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden jährlich bundesweit statt – in diesem Jahr vom 20. März bis 2. April. Das Motto lautet „Misch Dich ein“. In Radevormwald war der Diskussionsabend der Ahmadiyya Gemeinde am Mittwochabend das einzige Angebot im Zuge der Aktionswoche.