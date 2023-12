Politik in Radevormwald „Reiner Populismus“ – AfD-Antrag im Rat abgelehnt

Der Antrag der AfD-Fraktion, in Radevormwald künftig die Leistungen für Asylbewerber auf Sachleistungen anstatt Geld umzustellen, ist von einer Mehrheit im Rat abgelehnt worden. Die meisten anderen Fraktionen waren sich einig, dass der Antrag, der in dieser Form derzeit in vielen Städten durch AfD-Vertreter gestellt wird, nur ein Versuch sei, Emotionen gegen Asylbewerber zu schüren. „Reiner Populismus“, nannte das Rolf Ebbinghaus, der Fraktionsvorsitzende der Alternativen Liste (AL). Themen aus der Bundespolitik würden ins Lokale transportiert, obwohl die Städte solche Entscheidungen gar nicht treffen könnten. Praktisch lasse sich eine solche Forderung nicht umsetzen: „Wer soll denn hier in der Stadt ein große Lebensmittelverteilung für die Menschen vorhalten? Das ist völliger Unfug.“ Auch Dejan Vujinovic (CDU) und Elisabeth Pech-Büttner (Grüne) bezeichneten den AfD-Vorstoß als bloß populistisch motiviert. Allerdings wies Bernd-Eric Hoffmann mit Blick auf die Christdemokraten darauf hin, dass solche Vorschläge auf Bundesebene auch schon aus den Reihen der CDU zu hören gewesen seien.