Politik in Radevormwald Das Rats-TV kommt nun doch nicht

Die Idee, die politischen Diskussionen im Stadtrat zu streamen, also über Videoaufzeichnung im Internet bereitzustellen, so dass Bürger die Sitzung entweder live von zu Hause aus mitverfolgen oder gar zu einem späteren Zeitpunkt sehen können, ist nicht neu. In vielen anderen Kommunen, wie Leverkusen, Langenfeld und Monheim, Bochum und Witten oder aber auch in unmittelbarer Nähe, etwa in Wuppertal und Solingen gehört das Rats-TV mittlerweile zum Standard.