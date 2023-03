Natur erleben in Radevormwald Wandersaison steht endlich vor der Tür

Die Corona-Pandemie hatte auf das Wandern im Bergischen sowohl negative als auch positive Auswirkungen. Das Wandern in großen Gruppen war wegen der Ansteckungsgefahr problematisch. „Zugleich hat die Pandemie aber dazu geführt, dass mehr Menschen raus gegangen sind und ihre unmittelbare Umgebung erkundet haben, weil Urlaubsreisen vorübergehend kaum möglich waren“, sagt sie. Und so war auf den Wegen auch im Bergischen teilweise mehr Betrieb als zu anderen Zeiten. Inzwischen sind die Corona-Regeln aufgehoben worden, Wanderer können wieder in größeren Verbänden unterwegs sein, und auch das Einkehren in Gaststätten ist wieder möglich. „Dazu haben wir nun eigens eine neue App vorgestellt“, berichtet Kröber. Generell sei das Wandern unter kulinarischen Gesichtspunkten ein Trend, hier will „Das Bergische“ auch künftig verstärkt aktiv werden. Insgesamt erlebe man verstärkte Anfragen von Interessierten zu Wanderangeboten, „und auch die Hotels haben jetzt wieder deutlich mehr Anfragen von Privatpersonen“, schildert die Sprecherin die Entwicklung.