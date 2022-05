Landtagswahl 2022 : Berger (CDU) wird Biesenbachs Nachfolger

Hückeswagen Der Wipperfürther sicherte sich den Wahlkreis Oberberg-Nord souverän. Auch in Hückeswagen lagen er und die CDU deutlich vor den anderen Parteien. Nach der Wahl gratulierte ein enttäuschter SPD-Gegenkandidat, der schon den Blick auf 2027 richtete.

Seine Aufgabe als direkt gewählter Kandidat für Oberberg-Nord will der Wipperfürther „mit Demut angehen“. Aber er will auch seinen eigenen Weg beschreiten, auch wenn er in große Fußstapfen seines Vorgängers tritt. Doch erst einmal geht‘s nach der Kreishaus-Stippvisite in die Alte Drahtzieherei in seiner Heimatstadt, wo eine Wahlparty auf den Wahlsieger wartet.