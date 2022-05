Tag der Pflege in Hückeswagen : Johannesstift: „Die Pflege braucht Aufwind“

Johannesstift-Leiterin Georgina Kovacs lässt einen Ballon mit Wünschen der Pflegekräfte steigen. Foto: Anke Weiler

Hückeswagen Auch die Pflegekräfte des Hückeswagener Altenzentrums machten am Donnerstag beim internationalen Tag der Pflege mit. Ihre Wünsche schickten sie per „Luftpost“ in die Welt hinaus.

Mai als Tag der Pflege, der weltweit den Menschen gewidmet ist, die in Pflegeberufen arbeiten. Derzeit sind das 28 Millionen. Das Altenzentrum Johannesstift war am Donnerstag auch mit einer Aktion dabei.

„Nach zwei Jahren Pandemie sind viele Pflegende erschöpft und entmutigt“, berichtet Anke Weiler vom Sozialen Dienst. Vieles sei getan worden, um die pflegebedürftigen Menschen zu schützen, zu wenig aber für die Pflegekräfte selbst, die Tag und Nacht für die alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen da waren und sind. „Die Pflegenden verdienen endlich wesentlich bessere Arbeitsbedingungen sowie mehr Wertschätzung und Zuwendung, als ihnen oft entgegengebracht wird“, stellt sie klar. Die Pflege brauche daher Aufwind. Den könne sie nur erhalten durch bessere Arbeitsbedingungen, mehr Respekt und Wertschätzung für die Pflegearbeit sowie eine höhere Sichtbarkeit von Pflege in der Gesellschaft.

Bei Grillwürstchen und Getränken im Sinnesgarten schrieben die Mitarbeiter des Altenzentrums schließlich ihre persönlichen Wünsche für die Pflege auf eine Karte und ließen sie dann an Luftballons in den blauen Himmel steigen. „Auf dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen“, sagt Anke Weiler.

Info Das Datum des internationalen „Tags der Pflege“ geht auf den Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale (1820 - 1910) zurück, die als Pionierin der modernen Krankenpflege gilt.

(büba)