Landtagswahl 2022 in Neuss : Grüne feiern ihren Erfolg in Neuss

Grüne feiern ihren Erfolg in Neuss

Landtagswahl 2022 in Neuss

Neuss Bei der Landtagswahl haben die Grünen in Neuss ihr Ergebnis von 2017 mehr als verdreifacht. Entsprechend ausgelassen wird gefeiert. Doch ein Plan ging nicht auf.

Von der Wahlparty in den Flieger: Susanne Benary, Direktkandidatin der Grünen, hat für den Montag nach der Wahl Urlaub in Portugal gebucht. Ohne Absicherung über die Landesliste wusste sie früh, dass sie mit der Konstituierung der neuen Landtagsfraktion nichts zu tun haben würde. Trotzdem feierte sie im „Fridays“, als gleich nach Schließung der Wahllokale die erste Prognose einen fulminanten Wahlsieg der Grünen erwarten ließ. Und die Freude hielt an, als die ersten Resultate für Neuss kamen, wo die Partei ihr Ergebnis von 2017 mehr als verdreifacht hat.