Drei Tage Feiern vor dem Hückeswagener Schloss : Weinfest kehrt nach drei Jahren Zwangspause zurück

Hückeswagen Das Team um Anne Mesenhöller plant derzeit das 15. Weinfest vor dem Schloss – das erste seit 2019. Bei der dreitägigen Aktion werden vier Winzer aus der Pfalz und der Mosel ihre Weine kredenzen.

Das Weinfest vorm Schloss ist schon Motto genug. Doch hätte es ein separates, könnte es nach Mit-Organisator Lothar Vandenherz in diesem Jahr dieses sein: „Lasst uns noch mal gemeinsam feiern und für einige Stunden die zurzeit schwierigen Lebensumstände ausblenden!“ Ist das 15. Weinfest vorm Schloss am Pfingst-Wochenende nicht nur das erste nach drei Jahren coronabedingter Pause, sondern findet auch noch in einer Zeit statt, in der zwei Flugstunden entfernt ein Krieg tobt.

Das Team um Anne Mesenhöller ist derzeit in den letzten Vorbereitungen für das Weinfest vom 3. bis 5. Juni auf dem Schlossplatz. Mit dabei sind wieder vier Winzer aus Impflingen bzw. Heuchelheim in der Pfalz sowie einer von der Mosel .

Am Freitagabend wird das Gesangsduo „Two for you“ ab 20 Uhr die Gäste mit Musik aus den Charts, vom Pop über Rock bis zum Schlager unterhalten. Am Samstagabend, ab 20 Uhr, wird Louis Gentile singen. Der gebürtige Amerikaner, der Gesang studiert hat – zunächst als Bariton, später als Tenor –, kann auf internationale Gastspiele, auch in großen Häusern, verweisen und ist bekannt durch Rundfunk- und Fernsehauftritte. Schließlich gibt es am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, wieder Bläserklänge von einer kleineren Besetzung des Musikvereins Dohrgaul, dessen musikalischer Leiter Lothar Vandenherz ist.