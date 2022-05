Bericht im Sozialausschuss : Versorgung mit Kita-Plätzen ist bald optimal

HÜCKESWAGEN Mit dem Anbau am Awo-Kindergarten Dierl steigt der rechnerische Versorgungsgrad in Hückeswagen bis zum Jahr 2023/24 auf 100 Prozent.

Pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs im Sommer wird der Anbau des Margarete-Starrmann-Familienzentrums an der Montanusstraße bezugsfertig sein. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo), seit der Gründung vor fast 30 Jahren Träger der integrativen Einrichtung, wird darin zwei neue Gruppen anbieten. Nachdem schon im Herbst der neue Waldorf-Kindergarten „Zwergenbande“ an der Ewald-Gnau-Straße eröffnet wurde, entspannt sich damit die Situation in Hückeswagen bei der Suche von Eltern nach Kita-Plätzen für ihre Kinder weiter.

Aktuell liegt der rechnerische Versorgungsgrad bei Kita-Plätzen für Über-Dreijährige in der Stadt bei knapp 87 Prozent. Mit der Eröffnung der beiden neuen Gruppen an der Montanusstraße wird er auf rund 95 Prozent steigen. Bis zum Kindergarten-Jahr 2023/24 werde dann der Bedarf für die Vorschulkinder zu 100 Prozent gedeckt sein: Diese Zahlen nannte Alexander Stehl von der Verwaltung jetzt im Sozialausschuss.

Hückeswagen steht mit dieser Versorgungsquote besser da als andere Städte und Gemeinden im Oberbergischen Kreis. Kreisweit gebe es aktuell noch einen Bedarf an 300 weiteren Kita-Plätzen, sagte Ralf Schmallenbach im Ausschuss. Der Sozialdezernent des Kreises nahm als Gast an der Sitzung teil und berichtete darin über die Arbeit des Kreisjugendamtes, das eben auch für die Versorgung mit Kindergarten-Plätzen zuständig ist. Problematisch sei, dass die Baukosten gerade regelrecht explodieren und das auf längere Zeit so bleiben werde. Außerdem sei es für die Träger der Einrichtungen zunehmend schwieriger geworden, Fachpersonal für die Kitas zu bekommen.

Generell sind die hohen Kosten für die Kindertagesstätten laut Schmallenbach ein Hauptgrund dafür, dass sich in den Jahren zwischen 2007 und 2017 die Ausgaben des Kreises für die Jugendhilfe verdoppelt haben. Darunter ächzen auch die neun oberbergischen Städte und Gemeinden, die, wie Hückeswagen, vom Kreisjugendamt mitversorgt werden, die also kein eigenes Jugendamt haben. Über die von ihnen zu zahlende Umlage wird die Arbeit der Kreisbehörde finanziert. Allein die Stadt Hückeswagen zahlt inzwischen fast sechs Millionen Euro im Jahr an Jugendamtsumlage.