Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Rockige, kölsche Tön‘ mit „Kerk und Baend“

Am Freitag, 20. Mai, gibt es im Kultur-Haus Zach Kölschrock mit „Kerk und Baend".

Hückewagen Kölschrock vom Feinsten versprechen die Veranstalter des Konzerts am Freitag, 20. Mai, im Kultur-Haus Zach. Die Palette reicht von Rock bis berührenden Balladen.

„Ehrlich und echt“ geht es zu, wenn „Kerk und Baend“ auf der Bühne stehen. In den Texten der Kölschrock-Formation wird Freundschaft, Liebe und Vergänglichkeit besungen, auch kleine Geschichten mit einem Augenzwinkern sind dabei. Davon können sich die Zuhörer am kommenden Freitag, 20. Mai, ab 20.30 Uhr, bei dem Konzert im Kultur-Haus Zach einen Eindruck verschaffen.

Sänger und Texter Oliver Kerk aus Hürth-Efferen spielt seit seinem 13. Lebensjahr Gitarre, nach dem er vorher schon andere Instrumente erlernt hatte. Früh kamen sämtliche Größen der Rockmusik ins Kinderzimmer. Durch die ersten Livekonzerte der „Bläck Föös“ und „BAP“ kam Lokalkolorit hinzu, so dass er seine erste Band gründete, die Stücke in Deutsch und Englisch spielte. 1994 entstand das erste kölsche Stück. „Kerk und Baend“ tourt nun regelmäßig durch die Region Köln / Eifel. Die Band hat sich inzwischen der Kölner Mundart verschrieben und kann auf ein umfangreiches Repertoire von rockigen Titeln bis hin zu berührenden Balladen zurückgreifen. 2017 wurde sie Zweiter beim „Kölschen Musik Bänd Kontest“.

Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online – an der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Es gilt die 3G-Regel, zudem müssen Besucher einen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.