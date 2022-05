Kultur in Hückeswagen : Emotional und mit frischem Wind

Lorena Manz und Gerrit Witterhold (26) hatten eine Menge selbstgeschriebener Songs im sanften Acoustic-Pop im Gepäck. Foto: Andreas Düring

Hückeswagen Im Rahmen der Konzertreihe „Music-Night“ im Kultur-Haus Zach spielte am Samstagabend das Duo „Wandering Souls“. Und dies begeisterte seine Fangemeinde.

Wer die Musik des Duos „Wandering Souls“ hört, möchte mehr davon. So ging es auch den Besuchern der Konzertreihe „Music-Night“ im Kultur-Haus Zach am Samstagabend. „Wir kommen definitiv nochmal wieder, wenn die beiden auftreten“, sagten Holger Hübing und Dorothee Schmitz aus Remscheid. Sie waren begeistert von den Liedern der beiden jungen und sympathischen Musiker, deren Stimmen so harmonisch miteinander verschmelzen.

Seit vier Jahren treten Lorena Manz (24) und Gerrit Witterhold (26) gemeinsam unter dem Namen „Wandering Souls“ auf. Mit im Gepäck hatte sie eine Menge selbstgeschriebener Songs im sanften Acoustic-Pop. Die englischsprachigen Liedtexte erzählten ganz persönliche Geschichten aus ihrem Leben. Jeder Song ist eine vertonte Botschaft, so wie die Single „Dreamer“, bei der es darum geht, niemals aufzugeben. Selbst die Geschichte ihres Kennenlernens in einem Kölner Musikladen auf der Suche nach neuen Gitarren haben die jungen Musiker mit ihrem Song „Harmony“ vertont. „Ich bin dankbar dafür, dass ich Lorena kennengelernt habe. Sonst würde ich nicht so viel Musik machen“, sagte Gerrit Witterhold.

Für Lorena Manz war der Auftritt im Kultur-Haus Zach ein Heimspiel, ist sie doch in Hückeswagen aufgewachsen und hat hier Gesangsunterricht an der Musikschule genommen. Mittlerweile hat sie ein Musikpädagogik-Studium in Wuppertal begonnen. Diesen Neuanfang beschreibt sie mit dem Lied „October“.

Wer das Duo kennt, kann eine große Entwicklung erkennen. Vorbei ist die Schüchternheit der ersten Jahre. Das Duo strahlte auf sympathische Weise seine Freude an der Musik und eine angenehme Selbstsicherheit aus, mit der auch brandneue Stücke auf ihre Publikumswirkung getestet wurden. „Wir haben beschlossen, ein kleines Experiment zu wagen“, kündigte Lorena Manz den Song „Love you right“ an.

Andrea Blankenberg hatte „Wandering Souls“ schon einmal vor zwei Jahren gesehen und war nun wieder mit ihrer Familie zum Auftritt gekommen. „Das ist wirklich gute, handgemachte Musik. Und wo hat man denn noch kleine Kunstbühnen, wo so etwas geboten wird“, sagte die Folkmusik-Liebhaberin.