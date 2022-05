Landtagswahl 2022 in Neuss : CDU applaudiert souveränem Wahlsieger Jörg Geerlings

Landtagswahl 2022 in Neuss

Neuss Die CDU feiert mit Jörg Geerlings die Titelverteidigung des Landtagsmandats. Dabei gab es auch eine deutliche Ansage an SPD und Grüne.

Diese Bemerkung konnte sich Jörg Geerlings nicht verkneifen: „Das Geschacher von Neusser SPD und Neusser Grünen ist krachend gescheitert“, rief der Wahlsieger im Drusushof unter dem Applaus der CDU-Mitglieder. An dem Ort, an dem Geerlings vor fünf Jahren die Rückeroberung des Landtagsmandates für seine Partei feiern konnte, feierte er am Sonntag mit Freunden die „Titelverteidigung“, die ihm souverän gelang – obwohl SPD und Grüne eine Erststimmenkampagne verabredet hatten, um genau das zu verhindern.