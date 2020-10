Hückeswagens Partnerstad tEtaples : Die Gefahr aus dem maroden Reaktor

Info

EDF Die EDF übernahm 2009 alle englischen Kernkraftwerke. Der französische Staatskonzern ist heute der zweitgrößte Stromerzeuger der Welt.

Großbritannien In Großbritannien sollen in drei Jahren jeweils zwei Reaktoren abgeschaltet werden: in Hinkley am Bristol Kanal sowie in Hunterston an der Südwestküste Schottlands.

Frankreich Ab 2028 wird in Frankreich Gravelines stillgelegt und mit dem Rückbau der Anlage begonnen.