Hückeswagen in der Corona-Pandemie : Persian-Appell: „Kontakte reduzieren“

Hückeswagen Bei standesamtlichen Trauungen sind nur noch maximal zehn Personen zugelassen. Alle Trauungen finden grundsätzlich nur im Heimatmuseum statt.

Zuletzt hatte es Ende April, als noch mehr als 20 Bewohner und Mitarbeiter des Altenzentrums Johannesstift positiv getestet waren, mehr Corona-Infizierte in Hückeswagen gegeben als aktuell: Bis Dienstag stieg ihre Zahl auf 18, was drei mehr als noch tags zuvor bedeutet. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis klettert kontinuierlich – am Dienstag lag sie bei 84,8. Das war ein Plus um acht im Vergleich zum Montag. Zurzeit sind kreisweit 299 Menschen an Covid-19 erkrankt.