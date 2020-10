Service in Hückeswagen : DHL-Packstation am Wiehagener Penny-Markt

Eine solche Packstation steht nun auch in Wiehagen am Penny-Markt. Foto: imago images/Ralph Peters/imago stock&people via www.imago-images.de

Rund um die Uhr Pakete und Päckchen abholen sowie vorfrankierte Sendungen verschicken – das ist jetzt auf Wiehagen möglich. Denn der Paketdienst der Deutschen Post, DHL , hat am Penny-Markt eine Packstation in Betrieb genommen. „Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 76 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs“, teilt Achim Gahr von der Pressestelle der Deutschen Post mit. DHL hatte den Packstation-Service 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt und betreibt bundesweit inzwischen mehr als 6000 Automaten mit zirka 600.000 Fächerns.

Die Packstation ist sei zu bedienen und zumeist rund um die Uhr verfügbar, versichert Gahr. „Immer beliebter wird die Packstation auch dadurch, dass sie sich an zentralen Orten des täglichen Lebens befindet und Kunden somit den Paketempfang und -versand zum Beispiel bequem mit dem Weg zur Arbeit oder dem Lebensmitteleinkauf verbinden können.“ Eine Anmeldung für den kostenfreien Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL-Paket bündelt. „Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich“, versichert der Post-Sprecher. Hückeswagener Kunden können ihre Päckchen und Pakete aber auch weiterhin in den beiden Post-Agenturen am Bahnhofsplatz und am Graf-Arnold-Platz abgeben sowie Sendungen auch direkt dort empfangen.