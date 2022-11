Zu den Corona-Protesten in China Aufstand gegen Xi Jinping

Nun also ein nächster Versuch, ein nächstes Zeichen von Lebens- und Freiheitswillen der Menschen in dem Riesenreich, dass sie diese Art der Basta-Politik, das Diktat aus Peking, einfach nicht mehr wollen. Es ist noch längst nicht ausgemacht, ob die gerade erst beginnenden Corona-Proteste in China zu einem ähnlich historischen Aufstand wachsen können wie 1989 der Studentenprotest auf dem Platz des Himmlischen Friedens, mit Panzergewalt niedergerollt. Aber das Zeichen ist schon jetzt da. Ein Signal an die Welt. Im China des Xi Jinping ist beileibe nicht alles so wie es sich der allmächtige Staatschef wünscht. „Nieder mit Xi Jinping!“ – solche Proteste, zumal öffentlich ausgesprochen, sind extrem mutig. Und sie werden nicht ungeahndet bleiben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Xi und die Kommunistische Partei so viel Rufe nach Freiheit nicht dulden werden. Sie werden sich nach üblichem Verfahren in Diktaturen die Wortführer der Proteste greifen und an ihnen ein Beispiel statuieren. Bis hierher und nicht weiter!