RSV 09 Hückeswagen : Keine Chance für zweiten Sportplatz

Alltag an der Schnabelsmühle: Es ist regelmäßig eng auf dem Sportplatz, wenn die Fußballer American Footballer und viele weiteren Sportler abends dort trainieren. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen An der Schnabelsmühle wird es eng – es ist nicht einfach, alle Trainingszeiten unter einen Hut zu bringen. RSV-Chef Michael Steffens regt deshalb einen zweiten Sportplatz an. Diese Idee wird aber wohl am Geld scheitern.