Nach Unfall im Juli Ampel steht wieder gerade

Kempen · Nach Monaten steht die Fußgängerampel am Möhlenring, Ecke Kerkener Straße, wieder gerade: Am Mittwoch reparierten Mitarbeiter einer Firma für Straßenverkehrstechnik die Ampel, die bei einem Unfall am 30. Juli Schaden genommen hatte.

07.12.2022, 17:25 Uhr

Schiefe Ampel an der Kreuzung Möhlenring/Kerkener Straße in Kempen wird nach Unfallschaden vom 30. Juli 2022 repariert am 7. Dezember 2022 Foto: Birgitta Ronge

Seither stand die Ampel schräg und war von einer Baustellenabsperrung umgeben. Für die Ampel zuständig ist der Kreis Viersen – der Möhlenring ist eine Kreisstraße (K11). Sofort nach dem Unfall habe der Kreis die Arbeiten ausgeschrieben, teilte eine Kreissprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit. Allerdings habe Corona bei der beauftragten Firma zu Verzögerungen geführt, weshalb es so lange dauerte. biro/Foto: biro

(biro)