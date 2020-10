Hückeswagen : Gedenken an die Reichspogromnacht von 1938

Im gesamten Deutschen Reich wurden am 9. November 1939 jüdische Geschäfte und Synagogen verwüstete und geplündert. An diese Reichspogromnacht erinnert eine Gedenkveranstaltung in der Pauluskirche. Foto: Keystone

Hückeswagen Im Gedenken an die Vorkommnisse 82 Jahre zuvor laden verschiedene Institutionen für den 7. November in die Pauluskirche ein. Mit Texten und Musik soll an die Schrecken der Reichsprogromnacht erinnert werden.

Am 9. November vor 82 Jahren wüteten die Nationalsozialisten im damaligen Deutschen Reich in der sogenannten Reichspogromnacht. Wohnungen, Gebetsstuben, Synagogen, Geschäfte und sogar Friedhöfe der jüdischen Bevölkerungen wurden zerstört. Mit diesem Datum begann die Inhaftierung der Menschen jüdischen Glaubens, die unmittelbar im Holocaust und der Ermordung von 5,6 bis 6,3 Millionen Juden in Europa mündete. Ein breites Bündnis aus Hückeswagener Gruppierungen und Vereinen lädt aus diesem Anlass für Samstag, 7. November, zu einer Gedenkveranstaltung in die Pauluskirche ein. Mitveranstalter sind die Evangelische Kirchengemeinde, der Verein Bergische Zeitgeschichte (BZG), die Diakonie Hückeswagen und die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“.

Der Hauptveranstalterin Irmgard Hannoschöck liegt dieses Gedenken in diesen Tagen besonders am Herzen. „Das Erinnern an die Novemberpogrome von 1938, denen vom 7. bis zum 13. November alleine 800 Menschen jüdischen Glaubens zum Opfer fielen, ist heutzutage wichtiger denn je. Immer mehr Zeitzeugen sterben – und bis heute müssen jüdische Kulturzentren und Synagogen in Deutschland unter Polizeischutz gestellt werden“, sagt die Hückeswagenerin. Dass auch das Land, in dem „Nie wieder!“ zur Staatsräson gemacht wurde, nicht gegen den Antisemitismus gefeit sei, zeige nicht zuletzt der Anschlag auf die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, am 9. Oktobervorigen Jahres durch einen Rechtsextremisten.

Im Rahmen der Gedenkstunde in der Pauluskirche wechseln sich musikalische und gesprochene Beiträge ab. Es lesen Irmgard Hannoschöck, Pfarrer Raimund Lenth, Iris Kausemann, Vorsitzende der BZG und des Bergischen Geschichtsvereins (BGV), Kantorin Inga Kuhnert sowie Petra Steffen-Küthe und Joachim Kutzner von der Bürgergruppierung. Den musikalischen Teil bestreitet das Duo Tangoyim mit Steffanie Hölzle (Geige und Gesang) und Daniel Marsch (Akkordeon und Gesang). Außerdem werden Mitglieder des Jugendchors und der Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde einige Lieder singen.

Der Eintritt zu dieser Gedenkveranstaltung, die unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Hygieneregeln stattfindet, ist kostenfrei.

Sa., 7. November, 19 Uhr, Pauluskirche, Marktstraße.

(büba)