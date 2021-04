Hückeswagen erinnert an die Pandemie-Opfer : Persian und Hospizgruppe unterstützen Corona-Gedenken

Am Sonntag wird auf dem Schloss eine Flagge im Gedenken an die Corona-Opfer auf Habmast gesetzt. Dann wird es allerdings die Stadt- und nicht die Deutschlandfahne sein. Foto: Stadt Hückeswagen

Hückeswagen Auch in Hückeswagen soll am Sonntag, 18. April, der Opfer der Corona-Pandemie gedacht werden. Der Bürgermeister und „Die Weggefährten“ rufen dazu auf, sich dem anzuschließen.

Persian erinnert auch an andere Betroffene – Hinterbliebene, Erkrankte mit unter Umständen langwierigen Folgen und Menschen, die mit psychischen Folgen zu kämpfen hätten. „Wir wollen uns auch solidarisch zeigen mit denen, die Angst um ihre wirtschaftliche Zukunft haben und die als Mitarbeitende in den verschiedenen Einrichtungen ganz besonders hart arbeiten müssen.“ Eine spezielle Veranstaltung seitens der Stadt sei derzeit zwar nicht möglich, auf dem Schloss weht am Sonntag aber die Stadtfahne auf Halbmast.

Die „Weggefährten“ begleiten nicht nur schwerstkranke und sterbende Menschen in der letzten Zeit ihres Lebens entsprechend ihrer Wünsche und Bedürfnisse, sie wollen ebenso für die Menschen da sein, die zurückbleiben und in ihrer Trauer Unterstützung suchen. Schael: „Das gilt auch und erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie.“ Deshalb bietet die Hospizgruppe den trauernden Angehörigen mittlerweile wieder Trauereinzelgespräche unter Beachtung der geltenden Corona-Bestimmungen an.