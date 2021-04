Hückeswagener Ökumene schließt sich zum Innehalten zusammen : Erinnerungen an die Opfer des Virus

Hückeswagen Die Stadt Hückeswagen setzte am Sonntag anlässlich des vom Bundespräsidenten ausgerufenen Gedenktags für die Corona-Toten die Fahne auf Halbmast. Mehrere Kirchengemeinden öffneten ihre Gotteshäuser zur Einkehr und zum Gedenken.

Aufruf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte für vergangenen Sonntag die Gesellschaft in Deutschland zum Zusammenhalt in der Corona-Pandemie aufgerufen. In einer zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin erinnerte er an die fast 80.000 Toten in Deutschland und sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Die Kreuzkirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Montanusstraße gab einer anonymen Zahl der Sterbestatistik einen Namen: Gemeindemitglied Werner Groß war im April 2020 an den Folgen der Viruserkrankung im Alter von 69 Jahren gestorben. Sein Name stand sinnbildlich für alle fast 80.000 Menschen in Deutschland und den fast drei Millionen weltweit, die dem Coronavirus bislang zum Opfer gefallen sind. Mit Gebeten und Fürbitten, die bei leiser Hintergrundmusik an die Wand projiziert wurden, gedachten die Besucher der Toten und deren Angehörigen, aber auch all denen, die in anderer Weise unter der Pandemie leiden. In einer Fürbitte hieß es: „Lasst uns beten zu Gott, für die Menschen, die das Virus überlebt haben, aber noch um Atem ringen und an den Folgen leiden, dass sie gesund werden und zu Kräften kommen und sie neu durchatmen können.“ Ebenso wurde für die vielen Helfer in der Pandemie gebetet, darunter die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Ärzte, Bestatter und Seelsorger. „Viele leiden darunter, dass sie Angst haben und alleine sind“, berichtete Pastor Holger Heiden. Nicht vergessen wurden auch die Menschen, die unter den Einschränkungen leiden, die Angst um ihren Arbeitsplatz und ihre wirtschaftliche Zukunft haben. „Wir denken auch an die Kinder, die sich nicht mit Freunden treffen sollen, und an alte Menschen, die in ihren Wohnungen vereinsamen“, hieß es in der Ankündigung der Stadt zum Gedenktag.