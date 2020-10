Hückeswagener Zoofachmarkt Beteiligungs-GmbH : Zooma hat ein großes Herz für Tiere in Not

Für Zooma-Gründer und Geschäftsführer Rolf Genz ist es wichtig, bestmögliche Hilfe zu leisten, wo sie am nötigsten gebraucht wird. Foto: Martin

Wiehagen Die Wiehagener Zoofachmarkt Beteiligungs-GmbH nimmt an dem „Spenden-Marathon für Tiere“ teil, den es dieses Jahr zum vierten Mal gibt. Ziel ist es, Spendenmittel für 1,25 Millionen Tonnen Futtermittel zu sammeln, die Tiere in Not zugute kommen sollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen – teils drastischer Art – auf viele Lebensbereiche, und das schließt auch den Tierschutz nicht aus. „Das Spendenaufkommen brach in vielen Tierheimen ein, zugleich steht der Winter an“, heißt es in einer Pressemitteilung der Wiehagener Zoofachmarkt Beteiligungs-GmbH, die 2020 ein Vierteljahrhundert besteht und dieses Jubiläum coronabedingt erst 2021 feiert. In dieser prekären Situation leiste der vierte „Spenden-Marathon für Tiere“ einen wertvollen Beitrag für Tiere in Not und Institutionen, die sich den Tierschutz auf die Fahnen geschrieben hätten. Die Fachhandelskooperation zookauf ist offizieller Partner dieses Spenden-Marathons, der von der Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen (Veto) organisiert wird und am 5. November startet.

„Wir freuen uns, mit dabei zu sein und den Tierschutz auf nationaler wie europäischer Ebene direkt zu unterstützen“, versichert Rolf Genz. Der Zooma-Gründer und Geschäftsführer ordnet die Kooperation als „konsequente Erweiterung“ der bisherigen Tierschutzaktivitäten der Gruppe ein. „Zookauf fördert im Rahmen des Projekts ,GoodyFriends’ Tierheime im Umkreis teilnehmender zookauf-Fachhändler“, berichtet Genz. Der nächste befindet sich in Wermelskirchen. „Sie erhalten regelmäßig Spendenpaletten mit Produkten diverser Hersteller, die das Projekt mit unterstützen.“ Auf überregionaler, europäischer Ebene stelle der Spenden-Marathon eine wichtige Plattform für Zooma dar, um Tierheimen hierzulande, aber auch in Osteuropa zu helfen. Genz weiter: „Als Fachhandelskooperation im Heimtierbereich sehen wir es als eine Pflicht an, uns auch an den Stellen zu engagieren, wo es Tieren nicht gut geht und wo sie und Tierheime auf Unterstützung angewiesen sind.“

Gerade der Winter bringe viele heimatlose Tiere in Not in Bedrängnis und in eine teils lebensbedrohliche Lage. Dank des Spenden-Marathons sind in den vergangenen Jahren bereits 100 Lkw-Ladungen mit Zuwendungen an Tierheime in ganz Europa gegangen. Dieses Jahr hat sich der Initiator ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern sollen 1,25 Millionen Kilogramm Futter zusammenkommen, um Straßen- und Tierheimtiere durch den Winter zu bringen.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dieses Vorhaben ins öffentliche Bewusstsein zu bringen und dabei zu unterstützen, das Ziel zu erreichen“, betont der Geschäftsführer. Dafür stellt zookauf alle Medien und Kommunikationskanäle der Kooperation zur Verfügung – über das Heimtier-Journal, den Heimtier-Podcast und das Youtube-Format Heimtier-TV sowie die Social- Media-Kanäle bis hin zum Point of Sale (Verkaufs- oder auch Einkaufsstelle).

(büba)