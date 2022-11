Erstes Adventswochenende Shopping in Düsseldorf brummt fast wie vor Corona

Düsseldorf · Schlangen vor den Parkhäusern, Massen auf den Einkaufsstraßen – am ersten Adventssamstag sah es in Düsseldorf erstmals wieder aus wie vor der Pandemie. Auch der verkaufsoffene Sonntag zog viele Menschen an. Wir haben Eindrücke gesammelt.

27.11.2022, 17:17 Uhr

Das erste Adventswochenende in der Düsseldorfer Innenstadt 21 Bilder Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Tino Hermanns und Arne Lieb