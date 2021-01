Hückeswagens Bürgermeister im Interview : Die Krise hat auch viel Positives offenbart

Bürgermeister Dietmar Persian blickt auf das abgelaufene Jahr zurück und berichtet, was im neuen für Hückeswagen alles ansteht. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Bürgermeister Dietmar Persian blickt auf ein ambivalentes 2020 zurück – und äußert viele Hoffnungen für 2021. Ihm ist es wichtig, dass die Menschen zusammenhalten, egal ob es wirtschaftlich gut oder schlecht läuft.

Herr Persian, Hand aufs Herz: Auch Sie müssten jetzt doch froh sein, dass 2020 endlich zu Ende ist. Oder?

Dietmar Persian Das Jahr 2020 war schon ganz besonders und wird uns allen in Erinnerung bleiben. Besonders betroffen sind diejenigen, die einen lieben Mitmenschen verloren oder selbst größere gesundheitliche Probleme bekommen haben. An sie denke ich in diesen Tagen besonders. Aber 2020 war auch das Jahr, in dem es ganz viel Gutes und Helles gab: die spontanen Hilfsangebote, die Unterstützung in der Nachbarschaft, das Balkonsingen, Unternehmer, die ihre Mitarbeiter nicht fallen gelassen haben, aber auch so etwas wie die große Beteiligung beim Stadtradeln oder ein gemeinsames Frühstück auf dem Schlossplatz.

Info Einschränkungen durch das Coronavirus Neujahrsempfang Der traditionelle Neujahrsempfang des Bürgermeisters ist 2021 wegen der Corona-Krise ersatzlos gestrichen. Ratssitzung Für Dienstag, 19. Januar, ab 17 Uhr, ist im Forum der Montanusschule die erste Ratssitzung im neuen Jahr vorgesehen, in der der Haushalt eingebracht werden soll. Noch ist aber unklar, ob sich der verkleinerte Rat oder der Haupt- und Finanzausschuss treffen wird.

Hätten Sie jemals gedacht, dass der Alltag der Menschen sowie das kulturelle Leben und die Wirtschaft einmal dermaßen eingeschränkt sein würden?

Persian Wer hätte sich das schon vorstellen können? Was wir ab dem 13. März erlebt haben, war eine Vollbremsung in allen Bereichen. Aber es hat für mich trotz aller Unzulänglichkeiten und Improvisation erstaunlich gut funktioniert. Da haben wirklich alle mitgemacht, und es gab viel Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. Im Moment fällt das Einigen deutlich schwerer

Inwiefern?

Persian Man merkt doch schon, dass die Leute müde geworden sind und weniger darauf achten, Kontakte zu vermeiden. Da wird schon mal nach Schlupflöchern gesucht.

Was hat Sie persönlich in 2020 in eine schwierige Situation gebracht?

Persian Schwierig fand ich es manchmal zu entscheiden, was noch geht und was nicht. In vielen Gesprächen mit Einzelhändlern, Gastronomen oder mit Vertretern von Sportvereinen oder Kirchengemeinden haben wir versucht, Möglichkeiten aufzuzeigen, aber auch wenn nötig deutliche Grenzen zu setzen. Nachdrücklich in Erinnerung ist mir, wie ich an einem Samstagabend den Verantwortlichen in den Gemeinden sagen musste, dass die Gottesdienste am Sonntagmorgen nicht stattfinden können.

Was wird Ihnen als besonders negativ von der Corona-Krise im Gedächtnis bleiben?

Persian Im Johannesstift gab es im Frühjahr und jetzt noch einmal Corona-Ausbrüche. Das hat mich sehr besorgt. Bewohner und Mitarbeiter haben sich angesteckt, und einige infizierte Bewohner sind leider verstorben. Dass Besuche von Angehörigen oder auch die Begleitung von Sterbenden nicht möglich waren, stimmt mich sehr traurig. Das lag nicht am Johannesstift, im Gegenteil: Einrichtungsleitung und die Mitarbeitenden haben alles gegeben und die Bewohner viel Nähe und Fürsorge spüren lassen.

. . .und was als besonders positiv?

Persian Viele Menschen sind sehr dankbar für das, was andere für sie tun – und sagen es auch. Diese kleinen Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung sind sehr wertvoll. Ich denke da beispielsweise an diejenigen, die den Mitarbeitern in den Altenheimen ein besonderes Zeichen haben zukommen lassen. Oder die vielen positiven Rückmeldungen von den Senioren, denen die Kinder aus den Grundschulen und Kindergärten ein Bild gemalt haben.

In Ihrem Neujahrsempfang Anfang Januar haben Sie das „großartige ehrenamtliche Engagement“ zahlreicher Menschen in der Stadt hervorgehoben. Deren Stellenwert dürfte 2020 noch einmal stark zugenommen haben.

Persian Ja, ohne die vielen ehrenamtlich Tätigen wären wir nicht so gut durch das Jahr gekommen. Ohne die „Hückeswagener Helferlein“ hätten wir nicht so schnell Hilfsdienste organisieren können. Die Verantwortlichen in den Sport- und Kulturvereinen haben mit kreativen Ideen dafür gesorgt, vieles möglich zu machen. Und die Kameraden der Feuerwehr haben gerade im letzten Quartal gezeigt, wie gut sie sind. Da gab es mehrere brenzlige Situationen, bei denen das Schlimmste verhindert werden konnte, weil die Feuerwehr schnell zur Stelle war.

Auch wenn das für die meisten wohl schreckliche 2020 hinter uns liegt, wird die Corona-Pandemie noch bleiben. Rechnen Sie damit, dass wir dieses Jahr wieder zur Normalität zurückfinden werden?

Persian Zumindest das erste Halbjahr werden wir uns noch sehr einschränken müssen, was Veranstaltungen und größere Treffen angeht. Wir müssen weiter auf Abstand bleiben. Aber die gute Nachricht ist ja, dass es jetzt schon einen Impfstoff gibt und wir damit eine große Chance haben, im nächsten Herbst oder Winter wieder mehr Normalität zu haben.

Trotzdem werden sich auch Verwaltung und Politik weiter mit diesem Thema beschäftigen müssen. Welche Herausforderungen stehen in nächster Zeit an?

Persian Bisher sind wir wirtschaftlich sehr gut durch die Krise gekommen. Unsere Wirtschaft ist stark – aber es ist noch nicht klar, wie die mittelfristigen Auswirkungen sind. Auch auf die öffentlichen Finanzen. In zwei Wochen bringen wir den Haushalt 2021 und die mittelfristige Finanzplanung für die nächsten Jahre in den Stadtrat ein. Corona sorgt auch bei uns für zusätzliche Belastungen, und wir müssen sehen, wo wir sparen können. Aber natürlich wollen wir auch weiter in unsere Infrastruktur investieren und Hückeswagen weiterentwickeln.

Was wird in Hückeswagen also, außer Corona, in diesem Jahr besonders im Fokus stehen?

Persian Gemeinsam mit der BEW arbeiten wir weiter am Glasfaserausbau. In den nächsten Wochen werden die ersten Hückeswagener Haushalte „Licht auf der Leitung“ haben, und bis Ende des Jahres sollen alle Außenbereiche angeschlossen sein. Im Moment läuft die Ausschreibung für die Gewerbegebiete – wieder als gemeinsames Projekt mit Wipperfürth. Für das neue Gewerbegebiet West 3 ist die Vermarktung sehr vielversprechend angelaufen; im Moment gibt es schon für rund die Hälfte der Grundstücke konkrete Verhandlungen. Ein weiterer großer Schwerpunkt ist die weitere Digitalisierung in unseren Schulen die aus vielen Bausteinen besteht: Glasfaseranschlüsse für alle Schulen, Geräte für Schüler und Lehrer, Aufbau entsprechender Netzwerke.

Gibt es schon einen konkreten Baustart für die Löwen-Grundschule?

Persian Wir bauen bereits seit einem halben Jahr im Brunsbachtal: Die Kanäle, das Regenbecken und die Baustraße sind jetzt fertig. Auch die Anschlussleitungen zum Blockheizkraftwerk im Hallenbad sind bereits verlegt. In den nächsten Tagen wird die Firma Hundhausen mit ihren Arbeiten beginnen, also mit dem Aushub der Baugrube.

Wie geht es mit dem ISEK weiter?

Persian Das Planungsbüro konkretisiert gerade die Pläne für die öffentlichen Bereiche wie Bahnhofs- und Wilhelmplatz. Die Ideen wurden im Herbst öffentlich vorgestellt und diskutiert. Parallel dazu wird die Machbarkeitsstudie für das Schloss erstellt. Dazu gehören technische Fragen und notwendige Abstimmungen mit dem Denkmalschutz. Und natürlich die inhaltlichen Überlegungen. Hierzu hatten wir vor vier Wochen eine Gesprächsrunde (natürlich im digitalen Format) mit Vertretern etwa des Heimatmuseums, der Geschichtsvereine und aus dem kulturellen Bereich. Für das gesamte ISEK wollen wir im Herbst den Förderantrag beim Land einreichen.

Kommen wir zum Abschluss noch einmal kurz zurück zum Neujahrsempfang 2020. Damals hatten Sie gefordert, dass die Verbindung zwischen Verwaltung, Kommunalpolitik und Bürgern nicht abreißen dürfe, „damit wir spüren und hören können, was die Menschen wirklich bewegt und um was wir uns kümmern müssen“. Wie wollen Sie diese Verbindung in 2021 – und darüber hinaus – stärken?

Persian Ich sehe eine große Chance durch den neu zusammengesetzten Stadtrat. Und gleichzeitig eine Aufgabe. Noch nie war die Altersspanne so groß, und es gibt Ratsmitglieder aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Es sind Menschen wie du und ich, die ihre Erfahrungen in die Kommunalpolitik einbringen. Demnächst habe ich ein Gespräch mit meinen jüngsten Ratskollegen darüber, wie das konkret aussehen kann.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Welche Schlagzeile sollte das Jahr 2021 am Jahresende zusammenfassen?