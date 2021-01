In Hückeswagen gibt es Segenspakete von den Sternsingern : Sternsinger überbringen Segenstüten kontaktlos

In Hückeswagen gibt es Segenspakete von den Sternsingern

Gemeindereferentin Jutta Grobe lässt die Kreiden und Aufkleber (im Korb) von Pater Vincent Chacko in der Pfarrkirche segnen, bevor sie eingetütet werden. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Die übliche Haus-zu-Haus-Sammelaktion der Sternsinger in diesem Jahr fällt aus – weil in Zeiten von Corona die Kontakte vermieden werden sollen. Stattdessen gibt’s eine Alternative mit der Bitte um Spenden.

Die Königsgewänder, Sterne, Kronen und Sammeldosen bleiben in diesem Jahr unbenutzt – dabei hatten sich die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde bereits gut auf die 63. Aktion des Dreikönigssingens vorbereitet. Doch aufgrund des strengen Lockdowns in der Corona-Krise werden die Sternsinger im Januar nun doch nicht an den Haustüren klingeln und den Menschen den Segen der Kirche überbringen.