Industriekaufmann aus Hückeswagen : Hückeswagener unter besten Azubis

Hückeswagen Tim Semmler (22) schließt seine Ausbildung zum Industriekaufmann mit der Bestnote ab. Aufgrund seiner guten Zwischenprüfung konnte der Hückeswagener seine Ausbildung um sechs Monate, auf zweieinhalb Jahre verkürzen.

Ausgebildet wurde Tim Semmler vom Energieversorger Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) in Wipperfürth. „Das tolle Ergebnis von Herrn Semmler hat uns sehr gefreut. Und natürlich auch die Urkunde für die BEW als Ausbildungsbetrieb für herausragende Leistungen in der Berufsausbildung in 2020“, sagt BEW-Geschäftsführer Jens Langner.