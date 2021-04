Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Corona-Krise trifft die Industrie hart

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz: „Wir sehen an den Zahlen, dass die allgemeine Auslandsnachfrage und die internationale Investitionsbereitschaft das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht haben.“ Foto: IHK/Andreas Bischof

Rhein-Kreis Die Umsätze der Industriebetriebe im Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, Mönchengladbach und im Kreis Viersen liegen weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Die Umsätze der Industriebetriebe im Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, Mönchengladbach und im Kreis Viersen liegen weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau. Das zeigt eine Auswertung von Daten des statistischen Landesamts IT.NRW durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Die Rückgänge beim Gesamtumsatz der Industrie in der Region betrugen im Januar und Februar 9,3 Prozent im Vergleich zu den gleichen Vorjahresmonaten. Das teilt die IHK mit.

Die Industrie am Mittleren Niederrhein ist damit inzwischen sogar stärker von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen als die Industrie in NRW. Dort lag der Rückgang bei 5,6 Prozent. „Das passt zu den Beobachtungen, die wir schon in unserer Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn gemacht haben“, kommentiert IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz die Analyse. „Die Lagebewertungen waren damals sehr zurückhaltend.“