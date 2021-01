Hückeswagener Kiosk-Besitzerin zieht Bilanz : Existenzgründung als Überlebenskampf

Hückeswagen Durchhaltevermögen und positives Denken sind für Iris Hager wichtige Eigenschaften. Die 47-Jährige hatte im Februar vorigen Jahres an der Kölner Straße ihren Kiosk eröffnet – und muss seitdem mit der Corona-Krise leben.

Eine Existenzgründung bedeutet nicht nur eine enorme Verantwortung, sondern immer auch ein Risiko – erst recht im Corona-Jahr 2020. Iris Hager kann ein Lied davon singen, hat sie doch ihren Traum vom eigenen Geschäft im Februar in die Tat umgesetzt und den Kiosk „Große Pause“ an der Kölner Straße / Ecke Weierbachstraße eröffnet. Trotz bester Planung und viel Eigeninitiative bei der Einrichtung des Ladens ist jeder Tag auch ein kleiner Überlebenskampf.

Trotz des Zuspruchs, den Iris Hager von ihren Kunden erhält, ist es für die Existenzgründerin nicht immer leicht, durchzuhalten. Leben kann sie von dem Geschäft bisher nicht. „Der Puffer ist weg, zum einjährigen Bestehen im Februar fange ich sozusagen nochmal von vorne an“, berichtet sie, ohne jedoch mutlos zu klingen. Am meisten Freude bereitet es der Hückeswagenerin, wenn Kinder mit großen Augen vor der Theke stehen. „Die Auswahl an Süßigkeiten für einen Euro kann manchmal sehr lange dauern“, erzählt sie und lacht. Am letzten Schultag vor Weihnachten verteilte sie kostenfrei Bambustrinkbecher mit Schoko-Nikoläusen an die Schüler. Vorzuwerfen hat sich die Existenzgründerin nichts. „Wenn es schiefgehen sollte, kann ich zumindest sagen, dass ich alles versucht habe“, betont die 47-Jährige.