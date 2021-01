Hückeswagener Paratriathlet kämpft gegen den Krebs : Der Kampf zurück ins „normale“ Leben

Hückeswagen Von Normalität ist Paratriathlet Benjamin Lenatz weit entfernt. Neben der Corona-Situation kämpft sein Körper gegen den Blutkrebs und die Medikamente an. Dennoch hofft der Sportler, bald an Wettkämpfen teilnehmen zu können.

Ein Kämpfer war Benjamin Lenatz schon immer. Er kämpfte sich nach seinem schweren Quad-Unfall 2003 und der anschließenden Querschnittslähmung zurück ins Leben. Ebenso kennt man ihn als Sportler, der seine Ziele immer vor Augen hat und hart dafür trainiert. Zum Greifen nah war schon der Traum, als Triathlet an den Paralympics 2020 in Tokio teilzunehmen.

Zwar gibt es Medikamente , mit denen die Krankheit in Schach gehalten werden kann – diese haben jedoch zum Teil heftige Nebenwirkungen. Bei dem Parasportler schlugen sie auf die Schilddrüse und das Herz. „Es geht nun aber wieder bergauf und in Sphären, wo ich mit umgehen kann“, äußert sich der Hückeswagener im Gespräch mit unserer Redaktion zuversichtlich. Das dritte Medikament sei nun wesentlich besser verträglich als die vorherigen. „Es sieht gut aus, und ich kann mich wieder ein bisschen bewegen“, fügt er hinzu.

Die Corona-Pandemie ist eine zusätzliche Herausforderung neben der Krebsdiagnose, von der unter anderem auch die Sportbranche stark betroffen ist. Sportveranstaltungen, wie auch die Paralympics in Japan, mussten abgesagt werden; Sponsoren können aufgrund der wirtschaftlichen Situation die Sportler eventuell nicht mehr in dem Maße unterstützen wie bisher. „Finanziell ist es für alle Sportler schwierig. Dass ein Großteil meiner Unterstützer mir trotz der aktuellen Situation die Stange halten, halte ich nicht für selbstverständlich“, sagt er und äußert sich mit großer Dankbarkeit. Von seinem Arbeitgeber, der Stadtverwaltung Bergisch Gladbach, ist Lenatz noch freigestellt – ursprünglich zur intensiven Vorbereitung auf die Paralympics. Stattdessen kämpft sein Körper gegen den Blutkrebs und gegen die Medikamente an. „Er muss erst lernen, damit umzugehen“, sagt Lenatz. Primäres Ziel sei es, die Medikamente mit der Bewegung in Einklang zu bringen.