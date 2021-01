Hückeswagen im Jahr 2021 : Hoffnungen und Wünsche fürs neue Jahr

Hückeswagen Die Bergische Morgenpost hat 21 Personen gefragt, was sie sich für 2021 wünschen. Viele Antworten beschäftigen sich mit der Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Pandemie.

Thorsten Schmalt, stellvertretender Leiter der Realschule, wünscht sich eine baldige Rückkehr zum gewohnten Schulbetrieb. „Dass die Masken für immer verbannt werden können und unser Leben wieder entspannter werden wird.“



„Mach das Virus weg!“, lautet ein Wunsch, den Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins des Kultur-Hauses Zach an das neue Jahr richtet. „Ansonsten wünsche ich mir, dass die Menschheit die planetaren Probleme ernst nimmt und gemeinsame Lösungen findet. Das geht nur grenzüberschreitend. Nationalisten und Kriegstreiber sind da kontraproduktiv.“



Monika Zöller wünscht im Namen des Stadtmarketing-Vorstands allen Hückeswagenern, dass 2021 nicht unter dem Zeichen von Corona steht und viele lieb gewonnenen Veranstaltungen, wie das Altstadtfest, das Weinfest und der „Hüttenzauber“, wieder stattfinden können. Allen Geschäftsleuten und Gastronomen drückt das Stadtmarketing fest die Daumen, dass sie die Krise gut überstehen. „Vor allem aber wünsche ich allen Menschen Gesundheit, das ist im Moment das Wichtigste“, fügt Monika Zöller hinzu.



Die Schulleitung der Montanusschule wünscht sich für 2021 Normalität – den Unterricht mit Kindern ohne Maske, mit Gruppenarbeiten und Kontaktsportarten gestalten, Klassenfahrten, Sportfeste, Schulfeste und Abschlussfeiern und nicht mehr dieses Virus im Hinterkopf zu haben. „Wir wünschen, dass alle gesund bleiben und keine Quarantäne mehr ansteht und dass das Leben einfach wieder normal weitergeht“, sagt Konrektor Klaus Kruska. „Dass die Digitalisierung weiter voranschreitet und die schulische Sozialarbeit stundenmäßig deutlich ausgebaut wird.“



Bernd Lammert, Sprecher der Werbegemeinschaft, hofft darauf, dass alle das neue Jahr gesund begrüßen dürfen. „Wir haben neue Umgangsformen erlernen müssen. Lasst uns weiter einen höflichen und respektvollen Umgang pflegen. Irgendwann dürfen wir uns dann wieder umarmen. Bleibt negativ!“



Bürgermeister Dietmar Persian richtet sein Wort an alle Hückeswagener: „Im Moment müssen wir alle auf Abstand sein. Dennoch können wir als Hückeswagener nah beieinander bleiben – indem wir aneinander denken, dem anderen helfen, uns anrufen oder einen Gruß schicken. Das wünsche ich mir und uns.“



Im Turnerbund Hückeswagen ruht zurzeit der komplette Sport-, Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb. TBH-Vorsitzender Michael Wolter hofft darauf, dass die Mitglieder dem Verein die Treue halten. „Uns allen bleibt zurzeit nichts anderes übrig, als das wir uns weiterhin in Geduld üben. Unsere gemeinsame Freude an regelmäßiger und qualifiziert begleiteter Bewegung wird sich auch von Corona nicht aufhalten lassen.“



Andrea Poranzke, Stadtjugendpflegerin und Leiterin des Jugendzentrums, wünscht sich für die Jugendlichen wieder Normalität, Beständigkeit und unbeschwerten Spaß sowie Hilfe für die letzten (Pflaster-)Arbeiten im neu gestalteten Garten, der für die Jugendlichen als Rückzugsraum und Mitmachgarten fungieren soll.



Musiker Winfried Boldt erhofft sich für sich und alle anderen Menschen relative Gesundheit und Zufriedenheit für 2021. „Ich wünsche allen Kulturschaffenden, dass wir wieder auftreten können und mit Freunden eng beieinander feiern dürfen.“



Viele neue Mitglieder, die Spaß an der Orts- und Heimatgeschichte haben, die die zur Verfügung stehenden Quellen erkunden, die das Vereinsleben mit neuen Ideen bereichern, wünscht sich Iris Kausemann, Vorsitzender der beiden Geschichtsvereine BZG und BGV, Abteilung Hückeswagen.



„Weitblick“-Koordinatorin Margareta Coenen wünscht sich für 2021, dass die Pandemie soweit unter Kontrolle ist, dass die Projekte, die zurzeit auf Eis liegen, wieder mit Leben gefüllt werden können und dass mit dem Projekt „Hückeswagener Helferlein“ dazu beigetragen werden kann, kleine Hilfen zu leisten.



„Für das Jahr 2021 wünsche ich uns allen Gesundheit und Zuversicht“, sagt Claudia Paradies, Leiterin der Grundschule Wiehagen.



Thomas Nebgen, einer der ehrenamtlichen Geschäftsführer des Bürgerbads, hofft darauf, dass die positiven Erfahrungen des engeren Beieinanderseins und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft als Basis für nachhaltige Veränderungen in vielerlei Bereichen genutzt werden. „Wir befinden uns gesellschaftlich, sowohl ökonomisch als auch sozialpolitisch, in einer schwierigen Situation. Das Virus hat uns im wahren Sinne des Wortes das Leben sehr erschwert. Und dennoch: Jetzt haben wir es in der Hand, aus dem Erzwungenen den Weg für die Zukunft zu ebnen.“



Stadtbrandinspektor Karsten Binder ist zuversichtlich, dass durch die umfangreiche Impfung der Bevölkerung die Einschränkungen aufgehoben werden können und ein normales Leben wieder stattfinden kann. „Wir Menschen brauchen das Miteinander, ohne Zusammenkünfte fehlt uns die besagte Nähe zur Familie, zu Freunden, Kollegen und vielen anderen. Es wird zwar noch einige Zeit vergehen, bis wir diese Pandemie hinter uns lassen können, ich bin aber zuversichtlich für das kommende Jahr.“



Maler und Bildhauer Bernhard Guski könnte viele Wünsche nennen, von denen man schon mal träumt. „Ich denke aber, dass diese Wünsche für 2021 ganz hinten anstehen. Corona weist uns den Weg: Corona zu bezwingen und mit Zuversicht einen neuen Anfang finden“, lautet der Wunsch des Künstlers.



Christa Schmitz, zweite Vorsitzender der Christlichen Islandtafel, wünscht sich 2021 einen neuen Vorsitzenden für die Islandtafel, nach dem der Verein schon seit mehreren Jahren sucht und mit dem die Arbeit auch in Zukunft weitergeführt werden kann. Ansonsten überwiegen die Zufriedenheit und die Dankbarkeit für die großzügige Spendenbereitschaft der Hückeswagener.



Hans-Georg Breidenbach, Vorsitzender des Stadtsportverbands, wünscht sich eine baldige Umsetzung der geplanten Projekte. „Wir hoffen, die vielen Veranstaltungen, die wir 2020 coronabedingt nicht durchführen konnten, im neuen Jahr ausrichten zu können.“ Weiterhin wünscht sich der SSV eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Vereinen und der Stadt Hückeswagen.



Ein baldiger Ausblick auf ein wenig mehr Normalität ist der Wunsch von Sabine Müller, Vorsitzende des Freundeskreises Johannesstift. „Natürlich würde ich mich freuen, wenn die Basare des Arbeitskreises bald wieder stattfinden könnten, damit wir mit den Erlösen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Kinder des angeschlossenen Kindergartens im Johannesstift weiterhin unterstützen können. Wir wissen aber alle, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, bis wir wieder so sorglos wie vor Corona sein können.“



Stefan Noppenberger, Vorsitzender des Stadtkulturverbands: „Ich hoffe, dass wir bald wieder Kultur und Veranstaltungen genießen können, in den Vereinen die Probenarbeit zum Singen, Musizieren oder Theaterspielen schnell wieder aufgenommen werden kann und gemeinsame Treffen und das Planen gemeinsamer Aktivitäten bald wieder möglich ist.“