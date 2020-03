Hückeswagen : Zwei Coronafälle im Johannesstift

Hückeswagen In zwei oberbergischen Seniorenheimen gibt es die ersten drei Coronafälle: zwei im Altenzentrum Johannesstift und einen im Wipperfürther Franziskus-Heim. Im Hückeswagener Altenzentrum sind eine 95-jährige Bewohnerin und eine 60-jährige Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden.

Das Virus Sars-CoV-2 hat am Wochenende in der Schloss-Stadt an einer neuralgischen Stelle „zugeschlagen“: Seit Sonntag steht fest, dass es im Altenzentrum Johannestift zwei Coronafälle gibt, wie Landrat Jochen Hagt mitteilt. Dem Kreisgesundheitsamt liegen die entsprechenden positiven Testergebnisse einer 95-jährigen Bewohnerin und einer 60-jährige Mitarbeiterin vor. Ob diese Infektionen in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Im Franziskus-Heim in Wipperfürth wurde eine 56-jährige Mitarbeiterin positiv getestet. Sie war bereits seit mehreren Tagen krankgeschrieben, berichtet Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Vor Bekanntwerden des Infektionsverdachts war sie aber für zwei Tagen, in denen sie als potenziell infektiös galt, im Dienst. „In enger Abstimmung zwischen dem Gesundheitsamt und den jeweiligen Heimleitungen wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung innerhalb der Einrichtungen möglichst zu verhindern“, versichert der Landrat.